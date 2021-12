Dumfries si unisce alla festa: macchina Inter in trasferta, eguagliato record di 70 anni fa

L'Inter di Inzaghi non si ferma più. Snocciolando i numeri, si comprende quanto bene stiano facendo l'allenatore nerazzurro e i suoi ragazzi

L'Inter di Simone Inzaghi non si ferma più. Snocciolando i numeri, si comprende quanto bene stiano facendo l'allenatore nerazzurro e i suoi ragazzi. Perché contro la Roma è arrivata la sesta vittoria nelle ultime sette partite, filotto in cui l'Inter ha affrontato, tra le altre, Milan, Napoli e, appunto, Roma. Ma è anche la quarta partita di fila in cui i nerazzurri non subiscono gol, segno di una ritrovata solidità difensiva. Senza considerare il fatto che ieri sera l'Inter è andata in gol per la 18a trasferta di fila, eguagliando così un record che resisteva dal 1951: