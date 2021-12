Inter, non tutti l’hanno notato: ma Inzaghi dopo la gara si è tolto un bel sasso dalla scarpa

Dopo Roma-Inter e una prestazione da ricordare, Simone Inzaghi si è voluto togliere un bel sassolino dalla scarpa

"E nella notte del primo big match vinto in trasferta, Simone si è voluto togliere pure un piccolo sassolino: «Da tanti anni le mie squadre giocano in un determinato modo. Anche con la Lazio divertivamo e facevamo bene, come nell’anno in cui poi è arrivato il Covid. Quelli non erano risultati casuali e ora sono in una grandissima squadra, con giocatori importanti. Dopo gli addii di Lukaku e Hakimi per salvaguardare il club, non ci siamo abbattuti, anche a -10 non ci siamo abbattuti ma abbiamo continuato a lavorare e abbiamo iniziato un percorso di crescita importante, anche se non abbiamo fatto ancora nulla»".