Sky – Inter, per Emerson Royal una difficoltà in più. La richiesta del Barça…

L'aggiornamento dopo il vertice di questo pomeriggio in viale della Liberazione tra i dirigenti dell'Inter e l'entourage del calciatore

L'incontro di questo pomeriggio in sede Inter tra i dirigenti nerazzurri e l'entourage di Emerson Royal, raccontato anche da Fcinter1908.it, ha acceso ulteriormente i riflettori sulla trattativa. Negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione: "C'è una difficoltà in più e viene dal Betis Siviglia. Il Barcellona ha un accordo con il Betis: se Emerson dovesse essere ceduto in questa sessione, dovrebbe versare al club di Siviglia almeno 9 milioni. Per questo motivo i blaugrana ne chiedono circa 20-25 all'Inter per lasciarlo partire in tranquillità, assicurandosi un tornaconto. L'ipotesi prestito non è presa in considerazione dal calciatore che vuole un club che possa scommettere pienamente su di lui. Il fatto che ci sia stato già un primo incontro è comunque importante".