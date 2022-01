Inter-Empoli, le probabili formazioni: tanto turnover per Inzaghi, Lautaro-Correa in attacco

Nel mezzo di un periodo condizionato da un calendario terribile, l'Inter di Simone Inzaghi affronta la prima partita in Coppa Italia

Nel mezzo di un periodo condizionato da un calendario terribile, l'Inter di Simone Inzaghi affronta la prima partita stagionale in Coppa Italia, a San Siro contro l'Empoli di Andreazzoli negli ottavi di finale della competizione. con tante partite molto ravvicinate e tutte complicate, l'allenatore nerazzurro opta per un massiccio turnover. Fra i cosiddetti titolari, in campo solo Dumfries, Darmian e Lautaro Martinez. Per il resto, spazio a chi fin qui ha giocato meno e chi ha tanta voglia di lasciare il segno, come Joaquin Correa, titolare nell'attacco tutto argentino. Ecco la probabile formazione dell'Inter: