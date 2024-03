"Tornando al centro della difesa, l’alternativa a Bastoni potrebbe essere Bisseck, che ha fatto passi da gigante in questi mesi. La personalità non gli manca, ma per occupare quel ruolo dovrebbe comunque essere disciplinato e potrebbe volerci qualche tempo. Più facile, magari, che venga utilizzato sul centrosinistra. Del resto, all’Aarrhus, in Danimarca, dove l’ha prelevato l’Inter, giocava proprio in quella posizione.