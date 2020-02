Sky – Eriksen, in Inter-Samp ha il 50% di chance di partire da titolare. In mezzo al campo…

Handanovic è da valutare ma non dovrebbe partire dal primo minuto nella gara con la Sampdoria. Probabile salti anche quella di ritorno contro il Ludogorets. E si metterà a disposizione per lo scontro al vertice con la Juventus del primo marzo. Conferme in tal senso arrivano anche da Skysport che parla anche dell’infortunio di Sensi, la botta rimediata con il Napoli che lo vedrà ancora out contro i blucerchiati. Manca ancora un giorno alla rifinitura e solo durante quella poi Conte prenderà la sua decisione. Ci saranno rientri importanti rispetto alla formazione titolare che ha giocato in Europa League.

Innanzitutto Skriniar in difesa e poi Brozovic in mezzo al campo. Con lui potrebbe esserci pure Eriksen. “Ha il 50% di possibilità di giocare – spiega Paventi a Skysport – anche se il giocatore non aveva tutto il minutaggio per il quale è stato utilizzato nella gara di Europa League. Sono pochi i margini di recupero ma gli allenatori a volte lavorano sull’entusiasmo dei loro calciatori”. Questa quindi la formazione probabile quando manca ancora l’allenamento della vigilia:

Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lukaku, Lautaro.

(Fonte: SS24)