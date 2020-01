Sky – Inter, per Eriksen arriva il prezzo giusto: fissata la deadline per l’operazione

Non dovrebbero esserci intoppi per la trattativa tra Inter e Tottenham per il trasferimento in nerazzurro di Eriksen. Quando un giocatore di questo livello – riferiscono da Sky – decide di voler cambiare squadra appare molto difficile farlo tornare indietro sui suoi passi.

Il giorno cruciale sarà martedì quando il procuratore del danese tornerà a Londra per presentare l’offerta dei nerazzurri che stanno lentamente arrivando al target.

La proposta dell’Inter è fissata intorno ai 15 milioni di euro e il club potrebbe accontentarsi di quanto messo sul piatto per un calciatore che andrà comunque in scadenza a giugno e non appare intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club inglese.