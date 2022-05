Inter-Sampdoria, si chiude a San Siro con il tutto esaurito. Mancano ultimi biglietti

I tifosi nerazzurri saranno vicino alla squadra nell'ultima gara della stagione. Mancano gli ultimi biglietti che la società non ha ancora messo in vendita

A Sassuolo il Milan si gioca lo scudetto. L'Inter , a San Siro, nell'ultima giornata del campionato riceverà la Sampdoria e dovrà vincere e aspettare. Aspettare il risultato del Mapei Stadium. A prescindere da quello che accadrà, i tifosi nerazzurri, come fanno ad ogni gara della stagione del resto, si ritroveranno al Meazza per sostenere e salutare la squadra. Le due gare si giocheranno alle 18 e già è certo il tutto esaurito: saranno a breve messi in vendita gli ultimi tagliandi rimasti.

"FC Internazionale Milano sconsiglia di acquistare biglietti sui canali non ufficiali, quali i siti di secondary ticketing o di annunci, compravendita ed aste online in quanto si tratta spesso di frodi. L'unico canale di vendita è il sito Inter.it e i punti vendita ufficiali del Club", si legge sul sito ufficiale che non ha ancora aperto il canale di vendita per gli ultimi ticket. Poi da dopodomani riaprirà la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione.