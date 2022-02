Inter, Marotta continua a sognare Dybala. Per l’Europa individuato l’obiettivo in attacco

Col rinnovo dei dirigenti prosegue il progetto dell'Inter che punta ancora a rafforzarsi e mette gli occhi sul gioiello del Lille

Con il rinnovo di Ausilio, Marotta e Baccin , l'Inter prosegue il percorso intrapreso per rimanere in testa e migliorarsi anche in Europa. C'è da fare attenzione al bilancio, ma non è detto che l'Inter non continui a migliorare la rosa per raggiungere nuovi obiettivi.

"La proprietà aveva fissato un taglio del 15% degli stipendi e le forbici sono già state messe in funzione, almeno in parte. Sul mercato, invece, auto-finanziamento e sostenibilità sono legge: non è certo escluso un sacrificio in uscita per aggiungere forze fresche in entrata. E così Marotta e Ausilio hanno occhi ben aperti sulle occasioni, meglio se a 0: il “ratto” di Paulo Dybala è il sogno neanche tanto nascosto. Per il resto, via alla costruzione di una squadra più giovane e italiana: i due neroverdi attesi domani a San Siro sono lì ad indicare la via, Scamacca e Frattesi restano in pole per passare nella Milano nerazzurra a fine stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.