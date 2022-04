Inter, fame Calhanoglu: ha giocato la miglior stagione in Italia, ora vuole il timbro scudetto

Fame di scudetto, voglia di mettere il proprio timbro sulla seconda stella dell'Inter. Hakan Calhanoglu vive un momento fantastico

Fame di scudetto, voglia di mettere il proprio timbro sulla seconda stella dell'Inter . Hakan Calhanoglu vive un momento fantastico all'interno di quella che, probabilmente, è la sua miglior stagione dal suo arrivo in Italia. Ora manca l'ultimo tassello, ovvero lo scudetto nerazzurro, da conquistare in volata contro il Milan, la sua ex squadra, che lo ha lasciato partire con troppa facilità:

"La stagione con grandi numeri che ha vissuto finora non gli basta. Hakan Çalhanoglu vuole con tutte le sue forze mettere la ciliegina sulla torta o, se preferite, la seconda stella sulla maglia dell'Inter. Da sabato scorso è salito in doppia cifra come numero di passaggi vincenti per i compagni (10) e a questi vanno aggiunti i 7 gol firmati in A. A livello realizzato ha fatto meglio solo nel 2019-20 con la maglia rossonera (9 centri), ma globalmente è questa con ogni probabilità la miglior stagione del turco da quando è arrivato in Italia. Lo sarà a maggior ragione se il suo contributo risulterà determinante anche nelle ultime giornate per mettersi alle spalle il Diavolo e celebrare lo scudetto bis".