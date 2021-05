Inter, gli esterni il fiore all’occhiello di Conte. Da Hakimi a Darmian: fasce letali

Nel 3-5-2 di Conte i laterali hanno un compito fondamentali e nell'Inter si sono dimostrati un'arma importantissima

Che nel calcio di Conte gli esterni abbiano un ruolo fondamentale è cosa nota, ma che venissero fuori nel momento clou della stagione non era proprio così scontato. L'Inter è a un passo dallo scudetto e oggi una non vittoria dell'Atalanta potrebbe dare il via ai festeggiamenti nerazzurri. Il titolo nerazzurro porta sicuramente la firma dei laterali di Conte che nel finale di stagione si sono rivelati decisivi.