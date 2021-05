Inter, la difesa si conferma un bunker: 14 gare senza subire gol in Serie A

Solo 29 le reti incassate da inizio stagione: la retroguardia nerazzurra si conferma la migliore del campionato

L'Inter espugna anche il campo del Crotone ed è ormai a un passo dalla conquista dello scudetto . Un successo che porta le firme di Christian Eriksen e di Achraf Hakimi, che consente ai nerazzurri di salire a quota 82 punti: per laurearsi campioni d'Italia con 4 giornate di anticipa servirà che l'Atalanta non vinca oggi a Sassuolo, ma il traguardo è ormai solo una questione puramente matematica. Anche contro i calabresi Handanovic e compagni sono riusciti a mantenere la porta inviolata: solo 29 le reti incassate in campionato, miglior difesa della Serie A . Un vero e proprio muro.

L'Inter, sul proprio sito ufficiale, esalta i numeri della retroguardia: "Continua il meraviglioso girone di ritorno della squadra di Conte, che in 15 giornate ha raccolto 13 vittorie e 2 pareggi. Gli 82 punti in classifica eguagliano il bottino nerazzurro della passata stagione: un risultato raggiunto, quest'anno, con 4 turni ancora da giocare. Nel 2019/2020 gli 82 punti valsero il secondo posto a 1 lunghezza dalla Juventus. Per raccontare l'esaltante cammino della squadra di Conte ecco un altro dato: contro il Crotone è arrivata la 14ª partita senza subire gol, come nell'intera passata Serie A".