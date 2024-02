Inter, febbraio di ferro: due gare in più della Juventus ma un grande bonus

Sarà un mese di fuoco, non c'è dubbio. L'Inter si gioca una buona fetta di stagione in meno di 30 giorni, dalla gara con la Juventus di stasera fino a quella con l'Atalanta del 28 febbraio. Cinque le gare di campionato in programma per consolidare il primato e proiettarsi verso il finale di stagione con maggiore tranquillità in ottica scudetto, una invece quella di Champions per continuare a coltivare il sogno di ripetere la cavalcata dello scorso anno.