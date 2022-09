SM – Inter, fiducia totale a Inzaghi. E arriva l’aiuto più importante: Lukaku è pronto

Quadrato e fiducia intorno a Inzaghi. Da Zhang a Marotta, da Ausilio a Zanetti, l'Inter prova a costruire un castello attorno al tecnico, in grossa difficoltà e confusione come si è visto nella debacle di Udine. Le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa e gli ottavi non si possono cancellare con questo inizio difficile, ma ora serve un radicale cambio di rotta e grande prova contro la Roma.

Un eventuale esonero di Inzaghi con l'arrivo di un nuovo tecnico costerebbe 20 milioni, cifra che l'Inter, in difficile situazione economica, non può assolutamente permettersi. Inzaghi sente ancora di avere la squadra dalla sua parte, anche se il gruppo è sembrato troppo spesso allo sbando. Deve ritrovare il gioco smarrito e una condizione atletica imbarazzante a partire da Lukaku, top player scelto per riprendersi lo scudetto. Manca il leader carismatico nei momenti difficili. Da oggi Big Rom inizierà a lavorare sul campo per poi rientrare nelle sfide contro Roma e Barcellona, decisive per l'Inter e per Inzaghi.