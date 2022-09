Inter, domani vertice con Inzaghi: fiducia da Zhang e dirigenza. Una cosa cambierà

"Domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, Beppe Marotta e Piero Ausilio faranno il punto con Simone Inzaghi. Non è più una novità e questo prova quanto sia profonda la crisi in cui è piombata l’Inter. Il paradosso è che i primi a non capacitarsi di cosa stia succedendo sono proprio i dirigenti, alla luce di una realtà quasi lapalissiana: l’Inter andata in campo nelle ultime partite - quindi dopo l’infortunio di Romelu Lukaku - è quella dell’anno scorso. Difficile pensare che la sola partenza di Perisic possa creare tutti questi problemi evidenziati da un dato inequivocabile legato alle sconfitte: quattro in tutto il torneo scorso, tre nelle prime sette partite di questo campionato", sottolinea Tuttosport.

"Discorso condiviso nelle chat con Steven Zhang che ha seguito la gara di Udine in tv e che resta convinto della competitività della squadra costruita in estate. Il presidente tornerà dagli Stati Uniti per la gara con la Roma e confida che possa presto arrivare una svolta. In questo c’è perfetto allineamento con Marotta e Ausilio. Il fatto che la classifica sia ancora corta, aiuta a pensare positivo per lo scudetto ma pure per l’obiettivo minimo. Alcuni nuovi accorgimenti sono però in cantiere: in primis i dirigenti, al ritorno dalle Nazionali, anziché fare discorsi al gruppo (come dopo il Bayern), parleranno con alcuni giocatori - probabilmente i punti di riferimento nello spogliatoio - per avere la certezza che la squadra remi ancora al fianco dell’allenatore. In tal senso la società, dopo i tre schiaffi di Udine, è stata ancora una volta monolitica nel sostegno a Inzaghi", aggiunge il quotidiano