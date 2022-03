Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Vidal mezzala e Calhanoglu regista, c’è D’Ambrosio

Un'occasione cruciale per rilanciarsi in chiave scudetto e per mandare un segnale al Milan, impegnato in serata sul campo del Cagliari

Marco Macca

Un'occasione cruciale per rilanciarsi in chiave scudetto e per mandare un segnale al Milan, impegnato in serata sul campo del Cagliari. In una partita storica e sempre affascinante, l'Inter di Simone Inzaghi riceve a San Siro la Fiorentina nel match delle 18. Due assenze importanti per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di de Vrij e Brozovic. In difesa l'olandese verrà sostituito da D'Ambrosio, che agirà sul centro destra, con Skriniar spostato al centro. In regia, invece, dopo gli esperimenti falliti con Barella e Vecino, ci sarà Calhanoglu. Vidal mezzala sinistra. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

Ecco, invece, la probabile formazione della Fiorentina:

