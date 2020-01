Inter-Fiorentina, le ultime: Eriksen dal 1′? Ecco la decisione di Conte. In difesa giocano…

Manca poco alla sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte dovrebbe attuare un moderato turnover, condizionato anche dalle tante assenze soprattutto a centrocampo. Il nuovo grande acquisto nerazzurro, Christian Eriksen, dovrebbe andare inizialmente in panchina, con Borja Valero, il reintegrato Vecino e Barella ad agire in mezzo.

Sulle fasce, favoriti Candreva da una parte e Young dall’altra. Coppia d’attacco pressoché obbligata, con Lautaro (squalificato in campionato) che giocherà insieme ad Alexis Sanchez. Infine, in difesa riposeranno Skriniar e de Vrij. Ecco la probabile formazione dell’Inter:

(Fonte: Sky Sport)