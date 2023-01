L’Inter riflette: come risolvere il flop Correa? Sembra esserci una sola strada

Il club nerazzurro dovrà trovare una soluzione per l'argentino se il rendimento continuerà a deludere nei prossimi mesi

Daniele Vitiello

Tra le note stonate di Inter-Parma c'è sicuramente Joaquin Correa. L'argentino non ha approfittato della chance concessagli da Inzaghi, in un match sicuramente alla portata, per provare a mettersi alle spalle le difficoltà incontrate praticamente dal suo arrivo in nerazzurro.

Si legge nel focus della Gazzetta dello Sport: "Nella notte in cui era assente per un'infiammazione al ginocchio sinistro Lukaku e in cui il tecnico di Piacenza ha fatto inizialmente riposare Dzeko, il Tucu ha fatto di nuovo flop. E se Nico Gonzalez, l'altro che Scaloni ha escluso dalla lista del Mondiale proprio all'ultimo momento, è guarito ed è ripartito segnando il rigore decisivo per il successo di venerdì scorso della Fiorentina sul Sassuolo, Correa è rimasto al palo. O se preferite una reazione simile non l'ha avuta".

Le attenuanti non mancano per il rendimento dell'argentino, ma di sicuro non cancellano le sue responsabilità: "Spesso, per il bene dell'Inter, è sceso in campo non in perfette condizioni perché Lukaku era ko e la coppia Dzeko-Martinez necessitava di un'alternativa. La sensazione, però, è che il problema per lui ora sia più a livello mentale che fisico. Con la maglia dell'Inter le galoppate palla al piede tanto amate da Inzaghi nella Capitale non si sono quasi mai viste".

Inter, quale futuro per Correa? — Quale sarà allora il futuro di Correa? Spiega la Gazzetta dello Sport: "Se il rendimento continuerà a essere quello attuale, venderlo senza fare una minusvalenza sarà impossibile. Al massimo l'Inter dovrà cercare qualcuno a cui prestarlo per arrivare alla fine del rapporto senza scossoni al libro dei conti. A gennaio quasi certamente non si muoverà e nei prossimi mesi dovrà andare alla ricerca di una nuova occasione per il riscatto".