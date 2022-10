Calcio e Finanza – Inter, fonte certa: c’è offerta da gigante straniero. Notizia arriva da…

L'Inter è in vendita e ormai la notizia ha fatto il giro del mondo, complice l'articolo pubblicato dal Financial Times, che ha un'audience assolutamente globale. Anche Calcio e Finanza riprende la questione vendita del club e conferma l'indiscrezione rilanciata qualche settimana fa: c'è già una grossa offerta per il club nerazzurro.

"Questa rubrica d’altronde nell’appuntamento dello scorso 8 ottobre aveva spiegato come in redazione fosse arrivata nelle settimane scorse un’indiscrezione che parlava di una offerta arrivata da un gigante straniero per il 100% del capitale. Una proposta, aveva spiegato la fonte, che non prevederebbe soci di minoranza significativi che quindi imporrebbe agli Zhang di uscire totalmente dal capitale nerazzurro o quasi. L’indiscrezione ci è arrivata da una fonte di eccezione che già in passato ha dato prova di assoluta credibilità e serietà. L’unico particolare che si può aggiungere è che il rumor, per dirla in gergo, è arrivato da New York, centro nevralgico della finanzia mondiale ma soprattutto di quella statunitense", rilancia oggi Calcio e Finanza.