Calcio e Finanza – Inter, grossa offerta da gigante straniero per il 100%: Zhang fuori

Continuano, mentre l'Inter cerca la risalita in campionato, le voci sulla possibile cessione del club da parte della famiglia Zhang. Suning , infatti, sta vivendo un momento di grossa crisi in patria e l'Inter potrebbe essere solo una delle cessioni eccellenti nella galassia appartenente agli Zhang.

L'ultima indiscrezione arriva da Calcio e Finanza, che scrive: "Non si placano le indiscrezioni su possibili cessioni del club da parte degli Zhang. L’ultima delle quali arrivata in redazione parla di una grossa offerta arrivata da un gigante straniero in questi giorni per il 100% del capitale. I possibili acquirenti non vorrebbero soci di minoranza significativi e quindi gli Zhang dovrebbero uscire totalmente"