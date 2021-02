Inter, fonti Suning: “Mai presupposti con Bc Partners. Ora dialoghi con altri importanti fondi”

Il dialogo con BC Partners si è interrotto ormai da quasi 10 giorni, non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’Inter. Fonti vicine a Suning riferiscono all’ANSA gli sviluppi della situazione nella vicenda societaria nerazzurra. La ricerca prosegue – aggiungono le fonti – attraverso conversazioni con altri importanti fondi internazionali.

E’ l’ennesima conferma allo stop della trattativa per la cessione di quote dell’Inter. Bc Partners non entrerà nel club nerazzurro, troppo ampia la distanza sulla valutazione.