GdS – Inter, Inzaghi ha già pronta la formazione anti-Juve: ecco chi giocherà

Rotazioni con vista sulla Juventus. Sono quelle che ha fatto Simone Inzaghi ieri a Monaco di Baviera nella sua Inter , con il pass per gli ottavi di finale di Champions League già in tasca. La Gazzetta dello Sport si sofferma così sulle scelte di formazione dell’allenatore nerazzurro per la prossima giornata di campionato.

“Inzaghi ieri ha tenuto inizialmente in panchina Skriniar, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko, che a Torino inizieranno dal 1'. Risparmiati del tutto invece Bastoni, Dumfries e Dimarco, ma pure Lautaro e Barella hanno giocato solo un’ora. Inzaghi capirà in questi giorni se a Torino Brozovic si accomoderà in panchina. Venendo da oltre un mese di stop, il croato non potrà comunque cambiare gli equilibri. Piuttosto il tecnico di Piacenza dovrà lavorare sulla fase difensiva che in trasferta è sempre stata lacunosa: in 9 match fuori casa i gol subiti sono stati 19 e solo in un'occasione la porta difesa da Handanovic o da Onana è rimasta imbattuta. E' successo il 13 settembre scorso a Plzen contro la formazione obiettivamente più scarsa di quelle affrontate finora”, si legge.