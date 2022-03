Inter, ecco la formazione provata senza Brozovic. In difesa la scelta è fatta

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista della gara con la Fiorentina

A -1 dalla gara con la Fiorentina, in casa Inter l'attenzione è rivolta alle condizione di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista croato sta meglio, ma dovrà essere Simone Inzaghi a valutare se utilizzare il giocatore dal 1'. Sarà importante l'allenamento del pomeriggio, solo dopo verrà presa la decisione definitiva. Se Brozovic non dovesse farcela, il tecnico nerazzurro potrebbe schierare, come provato ieri in allenamento, Calhanoglu nella posizione del croato. In difesa, complice l'assenza di De Vrij, spazio a D'Ambrosio con Skriniar che giocherà nella posizione del difensore olandese.