Verso Inter-Milan: formazione pressochè fatta, turnover limitato. Due i dubbi di Conte

Poche ore al calcio di inizio di Inter-Milan, quarto di finale di Coppa Italia. In vista del derby di questa sera Antonio Conte sembra avere le idee chiare: turnover limitato a pochi elementi rispetto alle ultime uscite, formazione pressochè decisa. In avanti spazio a Sanchez, che prenderà il posto di Lautaro al fianco di Lukaku, mentre sulle fasce Darmian e Perisic rileveranno i titolari Hakimi e Young. Due i dubbi del tecnico nerazzurro: Bastoni o Kolarov come centrale di sinistra di difesa (con il serbo che appare in vantaggio) e Barella o Gagliardini come interno di centrocampo.

Probabili formazioni:

Gazzetta dello Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez

Corriere dello Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez

Tuttosport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez