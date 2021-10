Inter-Udinese, la probabile formazione: Inzaghi cambia molto. Rilancia Correa e non solo

Cambi pronti nell’Inter che si prepara ad affrontare domani a San Siro l’Udinese. Altre rotazioni per Simone Inzaghi dopo quelle di Empoli

Cambi pronti nell’ Inter che si prepara ad affrontare domani a San Siro l’Udinese. Altre rotazioni per Simone Inzaghi dopo quelle di Empoli, dalla difesa all’attacco ancora. Così Sky Sport ha aggiornato sulle scelte di formazione dei nerazzurri verso il match casalingo in programma domani alle 12.30.

Davanti a Samir Handanovic per Sky Sport può giocare Ranocchia al centro della difesa: verso un turno di riposo de Vrij, con il ritorno di Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. In mediana può tirare il fiato Nicolò Barella dopo i tanti impegni consecutivi: pronto Vidal da mezzala accanto a Brozovic e Calhanoglu. Sulla fascia destra possibile chance per Dumfries al posto di Darmian, con Perisic pronto a tornare titolare a sinistra. Davanti riecco Edin Dzeko dal 1’, con Correa favorito su Lautaro (può riposare) e Sanchez per l’altro posto in attacco.