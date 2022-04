Inter, un presupposto e un’occasione per la formula sorpasso. E c’è la data più importante

La vittoria contro la Juve e la frenata del Milan, rimettono l'Inter in piena corsa per lo scudetto

La vittoria contro la Juve e la frenata del Milan, rimettono l'Inter in piena corsa per lo scudetto. Per questo finale di stagione, Simone Inzaghi avrà a disposizione due jolly: Joaquin Correa e Robin Gosens. Inoltre il tecnico nerazzurro potrà fare affidamento anche su uno Stefan de Vrij pienamente recuperato. Inzaghi studia la formula sorpasso che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si fonda su un presupposto e un’occasione.