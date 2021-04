Inter vicina allo scudetto grazie anche a Fort San Siro. E c’è un paradosso

Una marcia inarrestabile. L'Inter viaggia spedita verso lo scudetto grazie anche al grande ritmo che i nerazzurri tengono in casa

Una marcia inarrestabile. L'Inter viaggia spedita verso lo scudetto, il pareggio dell'Atalanta in casa della Roma, avvicina ancora di più i nerazzurri allo scudetto numero 19 della storia. I punti di vantaggio dalla seconda sono 10, gran parte del merito va alla marcia dei nerazzurri in casa: a San Siro sono arrivate 12 vittorie in fila. Delle sei gare rimaste, la squadra di Conte ne giocherà 4 nel suo fortino. "Mai i nerazzurri hanno fatto meglio nelle ultime 12 stagioni, vale a dire dall'ultima volta che hanno vinto lo scudetto. Nell'anno di grazia 2010 infatti dopo 15 gare in casa Mourinho e i suoi avevano messo insieme 37 punti (11 vittorie e 4 pareggi)", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Successi arrivati nonostante sia mancata la spinta del pubblico di San Siro, vero dodicesimo uomo.