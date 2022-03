Inter forte su Cambiaso: “C’è un grande vantaggio: ed è stata fatta la prima mossa”

L’Inter è interessata a Cambiaso, indipendentemente dal prestigioso arrivo di Gosens: i dettagli dalla Rosea

Marco Astori

Con la scelta di puntare su Inzaghi, l'Inter ha deciso di proseguire con il 3-5-2 come modulo principale. Ragion per cui il club nerazzurro sta ora ragionando su possibili innesti per il futuro sulle fasce, ruolo imprescindibile per l'idea di calcio del tecnico. E il nuovo obiettivo per la fascia è Andrea Cambiaso, giovane esterno del Genoa per cui l'Inter ha già mosso i suoi primi passi: "La prima mossa è stata nerazzurra con un incontro nei giorni scorsi che è servito a puntualizzare un concetto.

L’Inter è interessata a Cambiaso, indipendentemente dal prestigioso arrivo di Gosens e dal fatto che sia in corso una trattativa per il rinnovo di Perisic. Anzi, proprio per questo motivo l’inserimento sarebbe graduale e quindi più logico. L’Inter che sa che la valutazione del Genoa non è inferiore ai 15 milioni, una cifra che ci sta tutta se pensiamo che Andrea copre un ruolo ricercatissimo e se aggiungiamo che la sua carta d’identità giustifica una richiesta del genere.

Ma siccome il contratto scade a giugno 2023, quindi tra poco meno di un anno e mezzo, l’Inter è convinta di poter strappare condizioni diverse tra qualche mese. Il destino del Genoa sarà più chiaro entro metà aprile, servirà un’impresa per la salvezza. Se non fosse possibile, diventerebbe inevitabile cedere Cambiaso a condizioni diverse rispetto alle richieste attuali. Il vantaggio dell’Inter è quello di non avere fretta, proprio perché è molto ben coperta nel ruolo, ma a patto di non aspettare troppo perché ci sono concorrenti con la stessa attenzione", conclude la Rosea.