Inter di nuovo forte su Dzeko: ok di Conte, cifre molto più basse con la Roma. E l’ingaggio…

Edin Dzeko e l’Inter. Una storia che ritorna. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, l’attaccante bosniaco è finito nuovamente nel mirino della società nerazzurra. Complici i problemi economici della Roma, Dzeko potrebbe lasciare la Capitale malgrado il rinnovo firmato appena 12 mesi fa.

Edin Dzeko è un nome sul quale c’è il placet di Antonio Conte e sul quale la società nerazzurra ha già iniziato a lavorare, sottolinea Tmw. Adesso l’Inter paga 5 dei 12 milioni di stipendio di Alexis Sanchez, il resto è del Manchester United.

“Dzeko chiede però i 7,5 ora percepiti a Roma e su questo aspetto sarà necessario trattare così come sull’aspetto economico coi giallorossi, sebbene le cifre in ballo siano inferiori rispetto ai 20 milioni della scorsa estate. Però con Cavani in salita, l’Inter torna forte su Edin Dzeko”, si legge su Tmw.