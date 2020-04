Inter, Dzeko torna di moda: Marotta pensa a uno scambio, ma piace al Real Madrid e in Premier

L’avventura di Edin Dzeko alla Roma potrebbe essere arrivata al capolinea. Il possibile taglio di stipendio – nonostante la smentita del club giallorosso – rispetto alla cifra attuale di poco superiore ai 7 milioni di euro, potrebbe spingere l’attaccante bosniaco a valutare il possibile addio in estate.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il nome di Edin Dzeko è sempre sulla lista dei desideri di Antonio Conte, a caccia di un profilo in grado di sostituire Lukaku o affiancarlo, nonostante il dietrofront dell’attaccante la scorsa estate. Questa volta Marotta non presenterà una proposta tra i 12 e i 14 milioni, ma potrebbe proporre il cartellino di Pinamonti.

In caso di addio alla Roma, l’Inter dovrà battere una concorrenza numerosa per Dzeko: in Inghilterra piace a West Ham e Crystal Palace, mentre c’è anche l’ipotesi MLS con i sondaggi arrivati da Los Angeles, senza dimenticare la pista Real Madrid, con i ‘Blancos‘ che cercano una punta di scorta d’esperienza.