Il Genoa, di fatto, ha messo in preventivo una maxi-cessione a stagione e la cessione di Dragusin al Tottenham per 24 mln più 6 di bonus a gennaio, che verrà messa a bilancio nel 2024. "Il Genoa di fatto in questo anno solare 2024 non si trova più nella condizione di dover generare un introito, ma di poterlo fare. Viceversa nell'anno 2025 la situazione si potrebbe ripresentare salvo interventi differenti della proprietà. Ed è qui che per l'Inter entra in gioco la "formula Frattesi". L'Inter garantendo l'obbligo di riscatto condizionato al primo punto dopo la chiusura del calciomercato invernale 2024/25, di fatto sposterebbe nell'anno solare 2025 il riscatto e quindi l'esborso e quindi la plusvalenza da far segnare nel bilancio del genoa che non sarebbe più quello che si chiude al 31 dicembre 2024 (quello di Dragusin) ma quello successivo che si chiuderà al 31 dicembre 2025. Inserendo inoltre una contropartita tecnica nell'affare il club nerazzurri si garantirebbe anche il "credito" nei conti mercato della Lega Serie A per poter avere il via libera al pagamento del prestito iniziale e fissare il prezzo del riscatto, sulla carta eventuale, il più possibile vicino alle cifre chieste dal Genoa. Il piano c'è, l'Inter vorrà davvero percorrerlo?", la chiosa del portale.