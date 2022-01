Inzaghi: “Bravi a non mollare. Sensi? Sceglie lui, lo terrei. Correa, stop importante”

Intervenuto ai microfoni di Canale 5, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria contro l'Empoli in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Canale 5, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria contro l'Empoli in Coppa Italia :

Sensi in uscita, ha segnato il gol decisivo.

"Se l'è meritata una serata del genere, in questi mesi non ha avuto tantissimo spazio ma si è sempre allenato nel migliore dei modi. Finché ha la maglia dell'Inter lo considero perché ha tanta qualità. E' forte e ha tante richieste, se vuole rimanere qua lo tengo volentieri. E' un'arma che avremmo a disposizione, deve fare delle scelte e valutazioni, è un ragazzo intelligente. Finché ha la maglia dell'Inter me lo tengo stretto".