Sport – Lautaro, l’Inter ha fretta: ballano 15 mln. Ma il Barcellona ha un limite pesante

“Il Barça parlerà con l’Inter, anche se sarà difficile per loro accelerare l’operazione prima di aver rilasciato qualcuno dei giocatori importanti non imprescindibili per Koeman. Il presidente, Josep Maria Bartomeu, è stato chiaro. Prima di acquistare nuovi giocatori, c’è da ridurre il tetto salariale. L’acquisto di Lautaro senza che nessun calciatore di peso abbia lasciato prima farebbe scattare il limite consentito in termini di stipendi, con il rischio che ciò comporterebbe di non poter registrare il nuovissimo acquisto”, spiega il portale spagnolo.

“Nonostante tutto, il Barça parlerà con l’Inter e cercherà punti d’incontro. La trattativa è in corso, anche se permangono importanti discrepanze. L’FC Barcelona offre 65 milioni di euro , più un giocatore ( Junior, Semedo o anche Jordi Alba sono alcuni dei candidati), mentre l’Inter pretende 80 milioni , oltre a un calciatore. Una differenza che deve essere appianata in nuove conversazioni. Le tempistiche del Barça non sono così pressanti come quelle dell’Inter. Sebbene la Liga inizi il 12 settembre, il Barcellona ha tutto il mese fino alla chiusura del mercato, il 5 ottobre, per chiudere questa enorme operazione. L’Inter invece ha fretta . Probabilmente il 12 settembre inizierà anche la Serie A (in realtà inizia il 19 e per l’Inter forse anche dopo ndr), e per allora vorranno il sostituto di Lautaro“, sottolinea Sport.