Inter, futuro non più scontato per Sanchez. E Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa

Non si parla più di addio scontato a giugno a dispetto di un ingaggio pesantissimo da 7 milioni netti a stagione fino al 2023

E' cambiato tutto sul fronte Alexis Sanchez . Da quarta scelta in attacco, oggi il Nino Maravilla insidia sempre di più i titolari nel reparto e sembra che Simone Inzaghi lo abbia scelto come titolare per l'attesissima sfida di mercoledì prossimo col Liverpool. Così il Corriere dello Sport: "Motivo? Ha già sfidato i Reds in Premier e ha segnato contro di loro due reti. Ha motivazioni a mille e il clima della Champions sembra intimidirlo meno rispetto a Martinez, che ormai non riesce a battere il portiere avversario nella coppa europea più prestigiosa dal 3 novembre 2020 ovvero dalla rete a Valdebebas contro il Real. Da allora sono passati 9 incontri, una vera e propria enormità se paragonata con il rendimento in campo internazionale che l'ex Racing sta avendo con la Seleccion argentina: 19 centri in 37 apparizioni".

Il quotidiano si sofferma poi sul futuro del cileno, che non sembra più scontato come lo era qualche settimana fa: "Non si parla più di addio scontato a giugno a dispetto di un ingaggio pesantissimo da 7 milioni netti a stagione fino al 2023. Alexis potrebbe andarsene alla ricerca di un ultimo remunerativo contratto pluriennale ma anche restare, soprattutto se il 2021-22 dovesse finire tra i sorrisi. Per parlare del futuro, però, c'è tempo. Adesso Sanchez non vuole fermarsi e a Napoli o contro il Liverpool è convinto di partire di nuovo tra i titolari. Il leone dentro una gabbia, che lui aveva postato sui social per far capire la sua inquietudine in panchina, è uscito e ruggisce. Il popolo nerazzurro ne è sempre più innamorato. In attesa di Correa e Caicedo, là davanti le scelte di Inzaghi non sono più così scontate".