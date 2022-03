GdS – Inter, solo 11/25 certi di restare: “Chi rimane e chi no, anche big sotto esame”

Chi è certo di restare, chi in bilico, chi è sulla lista dei partenti. Il futuro si scrive ora in casa Inter, tra campo e mercato

Chi è certo di restare, chi in bilico, chi è sulla lista dei partenti invece. Tempo di analisi in casa Inter, il futuro si scrive ora, tra campo e mercato. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, “dei 25 oggi con Inzaghi, solamente 11 sono pressoché sicuri di far parte della squadra di domani. Anche se nulla è scritto nella pietra, per due motivi. Il primo: c’è una linea che l’Inter vuole tenere e che vale come regola assoluta, quella che tutti devono sentirsi sotto esame. Il secondo motivo: un club che si autofinanzia è necessariamente un club che farà ricorso al mercato in uscita. E lo farà in maniera pesante, questo raccontano le previsioni: ecco perché tutto è in ballo. Sì, anche il futuro dei big. Dipenderà dalle offerte in arrivo, certo. Ma pure dal rendimento da qui in avanti”, si legge.