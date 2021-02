Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Darmian dal 1′, la scelta tra Eriksen e Vidal

Le formazioni ufficiali della sfida di campionato, in programma a San Siro e valida per il 24° turno, tra l'Inter di Conte e il Genoa

"Psicologicamente temo tantissimo Genoa e Parma: i ragazzi lo sanno, giocheremo 180 minuti fondamentali". L'Inter di Antonio Conte ospita il Genoa a San Siro nella prima delle due gare che vedrà impegnata la squadra nerazzurra in quattro giorni. Una sfida molto importante, come sottolineato dalle stesso Conte, in cui l'Inter testerà le sue ambizioni scudetto dopo le vittorie convincenti contro Lazio e Milan. Di fronte il Genoa di Ballardini, reduce da sette risultati utili di fila con la porta imbattuta nelle ultime tre sfide in trasferta e la miglior difesa da quando l'allenatore di Ravenna è tornato a guidare il 'Grifone'.