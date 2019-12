UFFICIALE – Inter-Genoa, Conte stupisce tutti: Bastoni, Gagliardini e Candreva dal 1′

Una vittoria, fondamentale, per tornare in testa, riagganciare la Juventus e chiudere nel migliore dei modi una prima parte di stagione da protagonista. L’Inter di Antonio Conte ospita il Genoa a San Siro per l’ultima partita del 2019. L’allenatore nerazzurro decide di stupire rispetto alle attese della vigilia e di rischiare da titolari a centrocampo Candreva e Gagliardini, dati non al meglio, e Bastoni in difesa al posto di Diego Godin. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 30 Esposito, 9 Lukaku. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 21 Dimarco, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio. Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 29 Cassata, 28 Agudelo; 9 Sanabria, 99 Pinamonti. A disposizione: 22 Marchetti, 93 Jandrei, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 20 Schöne, 27 Sturaro, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Colarossi e Gori.

Quarto Uomo: Abbattista.

Var e Assistente VAR: Di Bello, De Meo.