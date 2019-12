Vidal, voglia di Inter: c’è un messaggio inviato al suo agente che lo conferma alla grande

Seppur non ancora arrivato alla rottura totale con il Barcellona, Arturo Vidal ha ormai chiaramente voglia di Inter. E lo dimostra, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’incarico dato al proprio agente, Fernando Felicevich, di studiare la situazione e le eventuali opportunità che possano portarlo lontano da Barcellona. Magari proprio a Milano, dove Antonio Conte lo abbraccerebbe volentieri:

“(Vidal, ndr) ha dato mandato al suo agente Fernando Felicevich di esplorare i margini per pensare a un futuro altrove, ma non vuole ancora puntare i piedi e comportarsi “alla Lukaku”, che in estate disertò gli allenamenti per forzare la cessione. Questo ovviamente aiuterebbe non poco Marotta e Ausilio a trattare con Bartomeu da una posizione di forza”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)