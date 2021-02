Sky – Inter-Genoa, un’assenza pesante e un ballottaggio: la probabile. Lukaku…

Le ultime dal Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile e le possibili scelte di Conte in vista della sfida tra Inter e Genoa

Vincere per confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite e provare ad allungare in testa alla classifica. L' Inter si prepara alla sfida contro il Genoa di Ballardini , in serie positiva da sette partite. Antonio Conte e i suoi ragazzi sistemano gli ultimi dettagli in vista della gara contro il 'Grifone', che si presenta a San Siro con la porta inviolata nelle ultime tre trasferta e con la miglior difesa del campionato da quando il tecnico di Ravenna è tornato alla guida dei rossoblù. Un test importante per l' Inter di Conte , che con i 57 gol messi a segno nelle prime 23 giorni detiene il primato di marcature.

Sky Sport presenta la sfida e le possibili scelte nell'undici di partenza: "I numeri del Genoa confermano il pericolo per l'Inter nella gara di domani. Conte prepara al meglio la sfida e vuole che la sua squadra la affronti con la mentalità da grande squadra, per evitare di incappare in una domenica complicata. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Achraf Hakimi, squalificato dopo il giallo nel derby contro il Milan: al suo posto Darmian è in vantaggio su Young. Per il resto, Conte è intenzionato a confermare gli uomini che hanno battuto i rossoneri di Pioli. Davanti ad Handanovic agirà il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo ci sarà ancora Eriksen con Barella e Brozovic. Perisic a sinistra e la LuLa, in gol in tutte le sfide giocate a San Siro nel 2021 - fatta eccezione per il 2-0 sulla Juve -, in avanti".