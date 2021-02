Inter-Genoa, probabili formazioni: c’è Eriksen. Hakimi? Scelto il sostituto. Un forfait

Queste le possibili scelte di Conte e Ballardini per la gara del Meazza di domenica alle 15

L'imperativo in casa Inter è quello di non rendere vane le ottime vittorie su Lazio e Milan confermando il trend positivo domenica contro il Genoa. I nerazzurri dovranno infatti compiere il definitivo salto di qualità vincendo anche le gare contro le squadre chiuse. Queste le probabili scelte di Antonio Conte secondo La Gazzetta dello Sport : "Vidal ha lavorato regolarmente con il gruppo, ma a centrocampo dovrebbe essere confermato Eriksen . A destra Darmian è in vantaggio su Young per sostituire lo squalificato Hakimi. Sensi ancora out.

Queste invece le mosse di Davide Ballardini: "Ballardini dovrà fare a meno di Pellegrini per un problema muscolare alla coscia destra. Possibile un assetto più prudente, con Criscito a tutta fascia, Czyborra in panchina e l'inserimento di Goldaniga in difesa. In avanti quattro giocatori per due maglie: al momento favoriti Pandev e Shomodurov. Rovella in leggero vantaggio su Badelj per la regia", si legge.