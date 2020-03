Inter-Getafe, arriva la proposta della Uefa: gara secca, data e dettagli

Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha indetto una conferenza stampa per commentare la decisione della UEFA di rinviare a data da destinarsi la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter, originariamente in programma domani sera a San Siro.

E’ stato lo stesso dirigente spagnolo a svelare l’intenzione della Uefa di proporre ai due club di sfidarsi in gara unica in campo neutro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, “l‘idea della Uefa sembra dunque essere quella di far disputare le due sfide (Inter-Getafe e Siviglia-Roma) giovedì prossimo, il 19 marzo, con ogni probabilità a porte chiuse, cosa che annullerebbe il fattore campo e lascerebbe questa specie di spareggio ad armi pari in quanto a condizioni ambientali. In questo modo si salverebbe la competizione e non si altererebbe il calendario”.