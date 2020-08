Inter-Getafe, la probabile: Conte non cambia, sarà 3-5-2. Conferma importante per Godin

Antonio Conte l’ha definita una partita “sporca”. Non sarà facile per l’Inter archiviare la pratica Getafe, una squadra che ha dimostrato di essere ostica, soprattutto contro le big. Ecco perché il tecnico nerazzurro potrebbe confermare lo stesso undici sceso in campo contro l’Atalanta e che ha fatto molto bene. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri recuperano Stefano Sensi che partirà dalla panchina. Questo è l’undici che dovrebbe scendere in campo stasera contro gli spagnoli: Handanovic, Godin, de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro, Lukaku.

(Sky Sport)