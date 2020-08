Inter, Sensi torna a disposizione di Conte: contro il Getafe partirà dalla panchina

Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte: Stefano Sensi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, e sarà a disposizione per la gara di Europa League contro il Getafe. Quanto meno per la panchina, come scrive Tuttosport:

“L’obiettivo di Stefano Sensi era quello di riuscire a rientrare a dare una mano all’Inter per l’Europa League. Obiettivo, raggiunto, pare. Dato che il giocatore, fuori dal 18 giugno per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra ha lavorato ieri in gruppo e sembra quindi recuperato e destinato alla panchina in vista della gara di domani contro il Getafe“.