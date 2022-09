Da Handanovic e de Vrij a Skriniar e Dzeko: le strategie Inter per chi è in scadenza

Le quattro scadenze di contratto principali di casa Inter. Da capitan Handanovic a Dzeko, passando per de Vrij e Skriniar: le strategie

Alessandro Cosattini

Le quattro scadenze di contratto principali di casa Inter. Da capitan Samir Handanovic a Edin Dzeko, passando per Stefan de Vrij e soprattutto Milan Skriniar. Ecco le strategie del club nerazzurro sui quattro giocatori, caso per caso, secondo quanto evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport in chiave mercato.

Skriniar

Il difensore slovacco è senz’altro il nome più stuzzicante tra quelli che andranno in scadenza al termine della stagione. L’Inter vorrebbe blindarlo, per farlo bisognerà proporgli un ingaggio tra i più alti della rosa. Prima dell’estate c’era una base di intesa, poi l’offerta del Paris Saint-Germain (da circa 9 milioni annui bonus compresi) ha cambiato le condizioni. Ma è al primo posto nell’agenda dei nerazzurri, pronti a confermarlo al centro del progetto tecnico.

De Vrij

Potrebbe essere la sua ultima stagione all’Inter. Avrebbe considerato la partenza già in estate, magari davanti ad un’offerta dalla Premier League. L’Inter aveva valutato la sua cessione, ma non sono arrivate proposte concrete per l’olandese. La dirigenza non vorrebbe perderlo a parametro zero, per quanto sia lo scenario al momento più probabile.

Dzeko

L’ingaggio importante e la questione anagrafica rendono poco verosimile un rinnovo alle condizioni attuali. Una possibilità del tutto residuale è da attribuire a un nuovo accordo a cifre decisamente inferiori e a durata ridotta. Ma dipenderà molto anche dagli altri movimenti di mercato.

Handanovic

È probabilmente l’incognita maggiore tra i calciatori in scadenza dell’Inter. Ha manifestato l’intenzione di non voler fare il secondo di Onana, che invece dovrebbe essere promosso per il prossimo anno. Ogni eventuale discussione sarà legata a questo nodo di carattere tecnico, ma considerando che il prossimo luglio compirà 39 anni anche la sua esperienza sembra pronta a volgere al termine", si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)