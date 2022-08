Inter e alcuni giocatori in scadenza: da Handanovic a Skriniar, la situazione. Gagliardini…

Quasi la metà della rosa dell'Inter ha meno di un anno di contratto davanti. Sono, infatti, nove i giocatori nerazzurri che non possono essere sicuri del proprio futuro a medio termine, oltre il 30 giugno 2023. La Gazzetta dello Sport analizza gli scenari, tra rinnovi all'orizzonte e situazioni in stand-by. Il quotidiano parte dalla porta dove sia Samir Handanovic che Alex Cordaz hanno un contratto con termine 2023 e almeno uno dei due saluterà tra 11 mesi: è probabile che lascino il nerazzurro entrambi. In difesa da valutare le situazioni di Milan Skriniar e Stefan de Vrij .

"Lo slovacco, in caso di permanenza si siederà al tavolo con la dirigenza per parlare di cifre: è probabile che rispetto alle intese di aprile (5 milioni più bonus), la parte fissa del nuovo contratto si avvicini ai 6 milioni di euro annui. Per l'olandese ci sarà invece da capire la volontà di continuare insieme visto il suo desiderio di Premier League di lunga data. Il club pensa a un rinnovo. Per capire invece il destino di Danilo D'Ambrosio serve poi attendere qualche mese".