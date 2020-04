I 4 gioielli dell’Inter che valgono più di 200 mln: guida il gruppo Lautaro. De Vrij…

Il grande lavoro svolto da Antonio Conte ha portato oggi a una rivalutazione importante della rosa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in quattro hanno fatto un balzo che da solo potrebbe valere più di 200-220 milioni di euro.

“Il quartetto dei ragazzi diventati d’oro è ovviamente guidato da Lautaro Martinez e dalla sua clausola da 111 milioni diventata valutazione credibile. Ma appena dietro si vede il profilo discreto di Stefan De Vrij, forse oggi uno dei tre migliori difensori della Serie A. Con le quotazioni attuali dei difensori, pensare che valga più di 50 milioni non è esagerato“.

Lo stesso discorso vale anche per un’altra sorpresa di questa stagione, Alessandro Bastoni: “Il suo cartellino, valutato 31 milioni per far tornare i conti di altre plusvalenze con l’Atalanta, allora fece scalpore, oggi è una stima al ribasso“.

“Infine c’è Sebastiano Esposito, ragazzo per cui non mancherebbero offerte superiori ai 20 milioni se solo l’Inter aprisse a una possibilità di cessione. Considerato che le cifre spese per il Toro e il difensore cresciuto nell’Atalanta (gli altri due presi a zero) vanno ridotte degli ammortamenti, si supera facilmente quota 200, come possibili plusvalenze. Da soli quei quattro valgono oltre il 50 per cento dell’ultimo fatturato del club (377 milioni, plusvalenze escluse)“.

(Gazzetta dello Sport)