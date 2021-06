GiovanInter, il vero gioiello è Casadei: che numeri! E quei gol di testa…

Il centrocampista classe 2003, autore di due gol contro la Lazio, sta confermando quanto di buono aveva mostrato nelle scorse stagioni

L'Inter Primavera ringrazia ancora una volta Cesare Casadei : il centrocampista classe 2003, con la doppietta segnata oggi pomeriggio contro la Lazio, in un colpo solo ha regalato ai nerazzurri i 3 punti, il primato (momentaneo) in classifica e il pass per la fase finale. Una prestazione maiuscola, impreziosita dalle due reti nel finale che consolidano ancora di più il suo ruolo di indispensabile nella formazione di Armando Madonna. Qualità, quantità, senso tattico e un feeling con la porta avversaria che lo rendono senza ombra di dubbio uno dei talenti più luminosi dell'intero campionato Primavera. E i numeri sono tutti dalla sua parte.

I numeri non sono tutto, ma sicuramente hanno la loro importanza: in questa stagione Casadei ha disputato 26 presenze (24 in campionato e 2 in Coppa Italia), nelle quali ha realizzato ben 9 reti (8 in campionato e uno in Coppa Italia). Statistiche che lasciano pochi dubbi sul suo impatto sulla stagione dell'Inter, che diventano ancor più impressionanti se pensiamo che stiamo parlando di un centrocampista. Ciò che risalta ancora di più è la sua pericolosità sui palloni alti: dei 9 gol realizzati, 6 sono stati segnati di testa. Elevazione, tempismo e terzo tempo cestistico che lo rendono un'arma determinante per i nerazzurri di Madonna.