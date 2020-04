Gds – Godin-Griezmann: quel legame che fa sognare l’Inter. Ci sono diversi motivi per pensare…

Griezmann e Godin potrebbero ritrovarsi a Milano il prossimo anno. A Madrid tra i due è nata una grande amicizia, poi ci ha pensato il mercato a dividerli, ma secondo la Gazzetta dello Sport i due giocatori la prossima stagione potrebbero vestire la stessa maglia, quella dell’Inter. “In fondo la provocazione dell’Inter all’interesse del Barcellona per Lautaro non è così campata in aria. Per diversi motivi“.

“Punto primo: se proprio bisogna cedere un gioiello, giusto che in cambio arrivi un altro gioiello. Poi perché – al netto di uno stipendio da capogiro – Griezmann sarà un colpo da capogiro: un campione del mondo che alzerebbe di parecchio l’asticella delle ambizioni nerazzurre. Ed è probabile che la regia di questa trattativa possa essere affidata proprio all’amico Godin, padrino di Mia, la figlia di Antoine, uno dei giocatori più colpiti dall’addio all’Atletico del Faraone. Griezmann quel giorno ha pianto in continuazione“.

IL POST – “Quelle lacrime furono il manifesto di un legame speciale, che via social la scorsa estate aveva anche fatto sognare i tifosi interisti nel giorno dell’ufficialità dell’arrivo di Godin, quando Griezmann commentò con un criptico “loading” il post di ringraziamento di Diego verso l’accoglienza ricevuta dai suoi nuovi tifosi. E chissà se quel “loading” oggi sia davvero più attuale che mai: “caricamento in corso”… magari di un affare che possa rivoluzionare gli scenari futuri dell’Inter“.

(Gazzetta dello Sport)