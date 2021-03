Ag Hakimi: “Si trova bene, Conte un grandissimo. Con quest’esperienza all’Inter…”

Le parole di Alejandro Camano: "Il Napoli per me è la squadra del cuore ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alejandro Camano, agente dell'esterno dell'Inter Achraf Hakimi, ha parlato così del momento del marocchino in nerazzurro: "Hakimi si trova bene con Conte che è un grandissimo allenatore, il suo gioco esalta Hakimi e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra. Hakimi a Napoli? Perché no. Il Napoli per me è la squadra del cuore ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro".