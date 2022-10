CdS – Suning a picco, scenario da incubo: l’ammiraglia trascina giù Zhang

Problemi per Suning che ha dichiarato nell'ultima relazione semestrale debiti scaduti verso i fornitori per 4 miliardi di euro

"Tre mesi fa, voci di mercato insistenti riferivano di istanze di fallimento presentate da due creditori al tribunale di Nanchino. Secondo diversi organi di stampa cinesi, tra cui Global Times, le istanze verrebbero ripresentate con regolarità ma il tribunale non si sarebbe ancora pronunciato. Il gruppo ha negato un’imminente liquidazione ma la frase “…gli eventi o le circostanze indicano che potrebbero sussistere significative incertezze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare a operare” pesa come un macigno e avverte la comunità finanziaria sui rischi di continuità aziendale. Il titolo è ormai ai minimi termini in borsa, avendo perso il 90% in 4 anni", spiega il Corriere dello Sport.